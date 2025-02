Trifulca entre una vecina y el regidor de Interior, Joan Gaspar, por la tala de un árbol. La disputa ha terminado con denuncias entre ambas partes.

Dicha vecina, que reside en la calle Campos, denunció el martes ante la Guardia Civil al teniente de alcaldesa porque, según asegura, Gaspar junto a otras personas habían cortado la parte del árbol que sobresalía de su parcela y que lindaba sobre el garaje de un familiar del regidor. Es más, asegura que también había podado las ramas que se encontraban en el interior de la propiedad y que para poder cortar parte del árbol «supone que habrá entrado en su propiedad o utilizado una abrazadera», según explica en la denuncia.

Los hechos, no tendrían consecuencias importantes si no fuera que la propietaria no había dado consentimiento alguno y que se percató porque vio a su vecino subido en el tejado y que, además, una vez cortadas las ramas las cargaban en un remolque. Según la abogada de la vecina, estos hechos se produjeron sin consentimiento ni tampoco haberse realizado una comunicación previa al Ajuntament de Santanyí para la autorización de la tala.

Humedades y desperfectos

Por su parte, el regidor Joan Gaspar aseguró que dicho árbol es un ciprés y que sobresalía del patio de la vecina afectando la portassa de su familiar. Remarca que este hecho «no tiene nada que ver con mi labor en el Ajuntament».

Sobre la poda explica que «he solicitado en numerosas ocasiones poder talar la parte del árbol que sobresale ya que nos está provocando graves daños. Tenemos problemas de humedades tanto por el árbol como por la enredadera que había sobre nuestro tejado». Al percatarse de la denuncia ante la Guardia Civil, el regidor aseguró que se personaría en el cuartel de la Benemérita para denunciar los supuestos desperfectos que le ha ocasionado en el garaje.

«Cada vez que llueve tengo que subir al tejado para limpiar el sumidero de hojas, tanto la enredadera como el ciprés taponan el desagüe y ello provoca que tengamos humedades e incluso el agua se filtre por el tejado», argumenta. «Ante la previsión de lluvias, decidí cortar la parte que sobresalía sobre nuestro garaje», sentencia.

Gaspar añade que también presentará una denuncia por los «insultos racistas» que supuestamente le propinó la vecina al ver como cargaban la leña. «Llamándonos xuetes», explica.