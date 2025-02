Doce comercios de sa Pobla ya cuentan con el distintivo ‘Emblemàtics Balears’, un reconocimiento que otorga la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia con el objetivo de proteger el comercio de proximidad. El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro ha acudido este miércoles a sa Pobla y, junto al alcalde Biel Ferraguty otros representantes autonómicos y municipales, han entregado los distintivos a estos doce establecimientos en la sala de plenos.

Los negocios poblers son Antic Forn Cas Cero (emblemático); Crestaig Carn i Embotits (arraigado); Esparteria i Calçats Can Pedro (arraigado con historia); Ferreteria Campins (histórico); Ferreteria Can Comas (histórico); Forn Can Felip (arraigado); Forn Can Paco (arraigado); Forn Can Simó (arraigado); Ganiveteria Joan Pol (arraigado con historia); Joieria Enrique by Fina Segura (histórico); Joieria Fill d’en Jaume Segura (arraigado con historia) y Tenda Cas Cotxer (emblemático).

La plataforma donde se da a conocer el proyecto es emblematicsbalears.es y actualmente en Balears ya hay 33 municipios que cuentan con 385 comercios catalogados. Los negocios de sa Pobla ya se han incorporado a la página oficial del proyecto.