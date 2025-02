El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), ha anunciado la construcción de unos 300 pisos de alquiler asequible para residentes por parte de promotores privados en cuatro localidades y de 24 viviendas de protección oficial en Peguera. Amengual ha visitado este miércoles junto con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el solar de titularidad municipal de la calle Bonavida de Peguera cedido al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de 24 viviendas y 24 plazas de aparcamiento exteriores, ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Calvià en una nota.

Este solar, valorado en 898.836 euros según datos del Catastro, tiene una superficie de uno 5.850,70 metros cuadrados. Se prevé una inversión mínima de 4,1 millones de euros. La adjudicación de las viviendas corresponderá al Ibavi, con la condición de primar en el proceso a los ciudadanos de Calvià que acrediten un mínimo de siete años de residencia en el municipio.

Está previsto que las obras comiencen después del verano y se prolonguen ocho meses, tras lo que comenzará el proceso de adjudicación. «Solucionar el problema de acceso a la vivienda no es fácil ni existen recetas mágicas. Pero no por ello bajaremos el listón de lo que los ciudadanos exigen con tanta razón. Nuestro objetivo es que ningún calvianer se vea obligado a abandonar su municipio por no poder acceder a una vivienda. Queremos que trabajen, creen sus familias y desarrollen sus proyectos de vida en Calvià», ha expresado Amengual.

Respecto al alquiler asequible, el alcalde ha confirmado la cesión del derecho de superficie a promotores privados de cuatro solares en Calvià Vila, Peguera, El Toro y Magaluf para la construcción de unas 300 viviendas a precios accesibles para residentes.

Con esta iniciativa, Calvià se adhiere al programa 'Construir para alquilar', promovido por el Govern para licitar la construcción y gestión de un parque de viviendas en régimen de alquiler asequible. El programa facilita la concesión de derechos de superficie a promotores privados durante 75 años, tras el cual la propiedad de las viviendas revierte al Ayuntamiento.