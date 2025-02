El Grup d’Ornitologia Balear (GOB) ha recurrido la adjudicación de los cinco balnearios de la playa de Alcúdia al considerar que «el Ajuntament no tiene potestad para la licitación y cesión onerosa a terceros del derecho de explotación de estas instalaciones no desmontables».

El Ajuntament d’Alcúdia licitó los cinco quioscos-bares que se están construyendo en el Sector I de la playa de Alcúdia mediante un anuncio aparecido en el BOIB núm. 170 del 28 de diciembre de 2024. A esta licitación se presentaron cinco empresas y hace apenas tres semanas, el 21 de enero, el Ayuntamiento adjudicó la explotación de uno de los balnearios a cada una de las aspirantes. Ahora, mientras el consistorio prepara la recepción de las obras para entregarle los locales a los empresarios para que los equipen y doten de mobiliario de cara a poderlos abrir en primavera, el GOB ha presentado alegaciones contra el expediente de contratación, el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas que debían regir la adjudicación.

El Ajuntament d’Alcúdia es titular de la concesión para la ocupación de 15.629 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, con destino a paseo de playa, accesos, servicios y 6 quioscos-bares, en un tramo de la Playa de Alcúdia.

El GOB señala que «tanto la Ley de Costas como el Reglamento General de Costas, como las condiciones y prescripciones de dicha concesión no prevén ni permiten la cesión onerosa a terceros del uso del derecho de explotación de 5 balnearios (quioscos-bares) no desmontables; el Ajuntament de Alcúdia solo está facultado para explotar en forma de gestión indirecta los servicios de temporada en playas que solamente requieran instalaciones desmontables, según lo regulado en el artículo 113 del Reglamento General de Costas», argumenta el grupo ecologista.

El grupo ecologista alega que las instalaciones no desmontables, como es el caso de los cinco polémicos balnearios, requieren para su ocupación una concesión administrativa según lo regulado en el artículo 64.1 de la Ley de costas, siendo el concesionario a la vez el adjudicatario y el explotador directo de la concesión en los casos que disponga de usos lucrativos. «En las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre con obras o instalaciones no desmontables de carácter lucrativo, los ayuntamientos no actúan como administraciones públicas sino como personas jurídicas», advierte.

Las alegaciones del GOB ahondan en que, en caso de materializar la adjudicación y explotación de los balnearios a terceros, el Ajuntament d’Alcúdia habría cometido una causa clara de caducidad de la concesión otorgada mediante una Orden Ministerial de 22 de marzo de 2020.

«En el desarrollo de esta concesión ya se han dado numerosas causas de caducidad, entre otras, el inicio de las obras de construcción con más de cuatro meses de retraso respecto al plazo fijado en la prórroga tercera; el incumplimiento generalizado de la prescripción B en cuanto a la efectividad de la servidumbre de tránsito a lo largo del Sector I de la playa; el incumplimiento del artículo 97.h de la Ley de costas por ocupar dominio público no otorgado y por ejecutarse un proyecto diferente al otorgado en concesión, entre otras causas» resume el GOB.

La construcción de los balnearios es un proyecto que se remonta a la anterior legislatura y cuya ejecución ha sufrido diversos retrasos. No fue hasta el inicio de las obras, en la primavera de 2024, cuando vecinos y negocios de la zona mostraron su disgusto por el tamaño de los edificios y por su desplazamiento respecto a los anteriores restaurantes de playa.