La inestabilidad política en Bunyola ha alcanzado su punto álgido. El pasado jueves por la tarde, SOMAvi - El Pi rompió el pacto de gobierno que mantenía con el PP en el Ajuntament, dejando a los ‘populares’ en minoría. Aunque las tensiones entre ambos partidos llevaban semanas creciendo, la situación explotó definitivamente en ese momento. Sin embargo, el PP ya planeaba cesar a sus socios de manera inminente, pues la relación estaba completamente deteriorada y el funcionamiento del gobierno local se había vuelto insostenible.

Lo más llamativo de la jornada fue que, el mismo día en que SOMAvi - El Pi rompió el pacto, miembros del Partido Popular a nivel autonómico se desplazaron hasta Bunyola para reunirse con los representantes de Esquerra Oberta Bunyola (EOB). El objetivo del encuentro, promovido por el PP, era llegar a acuerdos que garantizaran la estabilidad institucional y, sobre todo, asegurarse la confianza de EOB para evitar una posible moción de censura tras la ruptura del pacto de gobierno.

Fruto de esta reunión se materializó un pacto no oficial entre el PP y EOB, que, a priori, permitirá a los populares seguir adelante con los proyectos municipales. No se trata de un acuerdo de gobierno, ya que el PP ha optado por gobernar en solitario y EOB tampoco ha querido entrar a gobernar, sino de un compromiso para dar continuidad a la gestión local sin el riesgo de bloqueo total. Con esta estrategia, EOB queda en una posición privilegiada, ya que sus votos son clave para que el Ajuntament pueda aprobar cualquier iniciativa en el pleno. Sin el voto favorable de los regidores de Esquerra, el PP deberá buscar el apoyo del PSOE y de Vox, que suman los tres ediles que le faltan al PP para la mayoría. De hecho, precisamente por esta cuestión numérica, es prácticamente imposible que el PP quiera pactar con el PSOE o con Vox, ya que a no ser que sea un acuerdo de los tres partidos, los regidores no suman mayoría.

La ruptura del pacto no ha sorprendido a nadie. En los últimos días, la tensión entre PP y SOMAvi - El Pi había aumentado de forma considerable, y no es la primera vez que el pacto enfrenta una crisis de gobierno. De hecho, ya en mayo, cuando Juan Antonio Riera (PP) aún era alcalde, surgieron desacuerdos que afectaron a la estabilidad del Ajuntament. Desde entonces, las fricciones se han acumulado, desembocando en la ruptura definitiva de la alianza.

Desde Esquerra Oberta Bunyola han sido especialmente críticos con el pacto original entre PP y SOMAvi - El Pi, asegurando que ya advirtieron de que no funcionaría. Tras la ruptura, han querido manifestar su compromiso con la ciudadanía: «Finalmente, después de un año y medio de luchas y disputas constantes entre los dos socios de gobierno, un tiempo perdido que ha llevado al ayuntamiento a un auténtico desgobierno, Esquerra Oberta Bunyola quiere manifestar que seguirá trabajando por los intereses de los bunyolins y bunyolines, de todo el municipio, y que quien quiera trabajar en este sentido nos tendrá a su lado».

Ahora, Bunyola entra en una fase de gobierno en minoría, donde el PP deberá negociar constantemente para sacar adelante cualquier medida. La gobernabilidad depende así de la capacidad para consensuar.