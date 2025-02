El PP ha abierto la puerta a una nueva regulación de las macrogranjas, no sólo las avícolas, en la futura ley agraria. Así lo ha expresado la portavoz del grupo Popular en el Parlament, Marga Durán, sin dar mayores detalles. Ha sido después de restar importancia al hecho de que los promotores de la granja de gallinas de Sineu hayan presentado un nuevo proyecto, esta vez para ganado porcino.

Nunca hasta ahora ningún representante del PP había señalado la ley agraria como el camino para regular la dimensión de una explotación agraria. Según la portavoz popular, esta propuesta, la de la granja de cerdos, no va a ninguna parte pues en el Consistorio de Sineu está vigente una suspensión de licencias durante un año. El coordinador de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, interpreta la propuesta como «un modo de ejercer presión» ante el decreto aprobado hace dos semanas por el Govern para poner un límite a las granjas avícolas. El decreto se convalidará con los votos de Més per Mallorca pues Vox no lo apoya.

Para el PSIB, este último episodio confirma lo que ya había dicho cuando se aprobó el decreto: que era insuficiente. Según Marc Pons, es preciso que la regulación se extienda a todo el sector. «Este decreto no sirve y es una muestra más de la dejadez del Govern», ha dicho para indicar que haría falta una moratoria para toda la Islas de al menos dos años.