Toni Colom (Consell, 1973) es entrenador de tenis profesional, una carrera que lo ha llevado a los torneos más importantes del mundo, desde los Grand Slams a los ATP Masters 1000. Formó parte del equipo de un joven Rafa Nadal, con quien conserva una gran amistad. Entre viajes y entrenos, se distrae criando aves en Son Manyes, la finca donde su bisabuelo, Antoni Barceló García de Paredes, fundó una Escuela Nacional Avícola a principios del siglo pasado, poco después de haber impulsado la independencia de Consell (1925).

¿Cómo comenzó la relación de su familia con son Manyes?

—Hacia 1910, mi bisabuela, Catalina Tugores, recibió de unos tíos suyos la finca de son Manyes y una parte de Son Jordi, que entonces eran colindantes. En 1912, mi bisabuelo, Antoni Barceló García de Paredes, mandó construir la casa y fundó la granja Barcino. En 1931, fundó allí mismo la Escuela Nacional Avícola, de la que fue director. Venían alumnos de toda España.

¿De qué manera contribuyó a la independencia de Consell?

—Era concejal representante de Consell en el Ajuntament de Alaró. Había cierto malestar porque se consideraba que Alaró no invertía lo suficiente en las necesidades de su pedanía. Cuando se dieron los requisitos para que las localidades como Consell (que en 1925 tenía 1.600 habitantes) pudieran constituirse en municipio independiente, se puso al frente. Fue casa por casa recogiendo firmas a favor de la segregación.

Su figura no fue conocida hasta que en 2001 el Ajuntament de Consell le nombró Hijo Ilustre...

—Creo que a pesar de lograr la independencia, en cierto modo se quedó decepcionado. Él había logrado un consenso entre todas las fuerzas políticas, pero esta diversidad no quedó reflejada al constituir el nuevo consistorio. Consideraba que la línea divisoria entre Consell y Alaró debía llegar hasta la zona de Bànyols, pero Alaró no lo aceptó y se dividió por el Camí des Raiguer, con lo cual Consell se quedó más pequeño y perdió las mejores tierras, que eran la fuente de ingresos. Además, señores de possessions importantes que se habían comprometido a hacer fuerza para quedarse en el lado de Consell, luego no lo hicieron. Finalmente, se marchó de Consell y fue cayendo en el olvido.

¿Cómo descubrió su historia?

-Yo apenas había oído hablar de él, aunque me despertaba curiosidad porque había una librería con todos sus papeles que, de niños, no nos dejaban tocar. Hasta que, en el instituto, el profesor de Historia nos encargó un trabajo y yo propuse que lo hiciésemos sobre mi bisabuelo. Entonces empecé a revisar esa librería y me llamaron la atención los documentos que había sobre el proceso de independencia, la granja Barcino, la Escuela Nacional Avícola, etc. Entre 1928 y 1955 editó la revista mensual Mallorca Agrícola y Avícola y en sus artículos ya se notaba que era emprendedor, que su pasión era formar a otros y que transmitía valores como la unión y la divulgación.

¿Leer su obra le ha contagiado la pasión por criar aves?

—La idea de volver a criar aves en Son Manyes fue fruto de la COVID-19. Pasé meses en la finca y me entristecía ver todos los gallineros vacíos y tanto silencio, cuando durante mi infancia siempre había aves y se las oía piar; mi abuelo Pedro había continuado con la cría de aves iniciada por su padre, pero ya solo como hobbie. Además, quería que mi madre, que padecía una demencia, disfrutara de ver la finca llena de vida de nuevo, cuando se relajaron las medidas sanitarias y pudo volver a casa.

¿Viaja por todo el mundo con jóvenes promesas del tenis y en la granja, desconecta?

—Cuando era joven y prefería jugar a tenis que estudiar, un profesor me dijo que «el tenis no me daría de comer». Ha sido todo lo contrario, el tenis me ha permitido cumplir mis dos sueños: estar en los mejores torneos del mundo y visitar las ciudades donde se celebran. He llegado a viajar 40 semanas al año y necesito la competición. Cuidar la finca y de las aves me conecta con mis raíces y recuerdos.

Está escribiendo su primer libro y trata sobre valores, ¿cuáles?

—Han sido muy valiosos en mi carrera. Es simbólico que, cuando Rafa Nadal tenía entre 15 y 18 o 19 años y viajábamos mucho a los torneos, yo no tenía casi experiencia en tenis. Pero teníamos una educación familiar muy similar, con valores como la constancia, el trabajo, la voluntad... aquellos años aprendí mucho de su tío, Toni Nadal, y de Rafa - que es el máximo ejemplo deportivo de resiliencia a escala mundial - y esos valores yo los había recibido también en la granja familiar, donde mis hermanas y yo convivíamos con mis padres y abuelos. El libro es un proyecto en el que quiero transmitir esos valores a través de anécdotas, frases y vivencias que, a mí, me han enseñado.