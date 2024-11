Una huelga anunciada y un problema sin solución a la vista

El pleno municipal de este lunes prometía mucho. A las 19 horas la Sala estaba mucho más llena de lo normal, lo que hacía presagiar que no era un pleno más. En el orden del día, el problema de las basuras. Muchos vecinos indignados con la situación y los propios trabajadores de la empresa de recogida querían mostrar su malestar con su presencia.

La oposición fue dura. Acusaron al equipo de gobierno de «inacción». Señalaron que el primer acuerdo entre empresa, trabajadores y Ajuntament se firmó en febrero y que desde este mismo momento el equipo de gobierno sabía que no tenía recorrido legal. «Han tenido seis meses para hacer algo y no han hecho nada», sentenciaban y se mostraban molestos porque «en este pleno han mentido a los ciudadanos, a los trabajadores y a la oposición, pues hoy esperábamos una solución y no traéis nada», lamentaron.

También denunciaron falta de información y acusaron al equipo de gobierno de «victimismo». Por su parte, la alcaldesa, Xisca Lascolas, se defendió con un firme: «aquí lo que falta es voluntad y acuerdo político». Lascolas acusó a la oposición de «amenazas». El regidor del área, Tomás Sastre (Vox), fue más contundente asegurando que «en ningún momento se han dicho mentiras, tenemos el dinero para pagar», gritó. «No divaguemos, tenemos familia e hipotecas», respondieron con rabia los trabajadores. Y es que al final, lo que debía poner en una encrucijada a la oposición o aportar a los trabajadores una solución que les alejara de la huelga, se convirtió en una simple exposición de unos y otros, y acabó sin acuerdo. Lo único acordado fue una sanción de 10.000 euros a la empresa de recogida. Al finalizar y al grito de «vamos a la huelga», trabajadores y vecinos abandonaron la sala.