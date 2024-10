El Ajuntament de Esporles ha anunciado que ante la situación crítica de escasez de agua, se van a tomar una serie de medidas que afectan a la ciudadanía en general. La primera de ellas es que este jueves 17 de octubre se realizará un corte general en todo el municipio a partir de las 23 horas. Posteriormente se restablecerá el suministro progresivamente a partir de las 6:30 horas y hasta las 10 horas del viernes 18 de octubre con el objetivo de recuperar el nivel óptimo del depósito.

A partir del lunes 21 de octubre se llevará a cabo semanalmente cortes por sectores. Se cortará igualmente a las 23 horas y se irá restableciendo poco a poco, a partir de las 06,30 horas y hasta las 10 horas. Así se han distribuido las calles en varios sectores. El sector A se cortará el martes y el jueves; el sector B el lunes y el miércoles; mientras que las calles del sector C, a causa de su posición en la red de agua no se verán afectados ya que la tubería principal se encuentra en este sector y asegura el suministro de agua a los otros dos sectores.

Las calles del sector A son: Major, Es Gorg, Son Torrat, S'Avenc, Sa Pansa, Darrera Sa Paret, Plaça de Sa Taulera, Costeta, Placeta des Pla, Mateu Font, La Llum, Francina Cirer, Joanot Colom, Sa Tanca, Nou de Sant Pere, Sa Creu, Ca n'Arboç, La Pau, Llorenç Villalonga, La Llum, S'Albelló, Cotoner (a partir de Mestre Munar fins a Plaça Balanguera), La Bernadeta, Placeta des Brollador, Torrent, Camí de Sa Claraboia, Miquel Marquès, Llibertat, Balladors, L'Alba, Miquel Marquès, Pont de Fusta.

El sector B está integrado por las calles: Costa de Sant Pere, Costa i Llobera, Mossèn Alcover, Coliseu, Jaume I, Sa Fontd'Abaix, Estricadors, Filadores, Quarter, Casa des Poble, Teixidores, Costa de Son Tries, Joan Riutort (altura C/Casa des Poble), Serradora, Camí des Rafal, Sol, Moragues, Ca l'Amet, Ca l'Onclo, Vilanova, Placeta Tomàs iSeguí, la Beata, Costa des Rafal, Soletat, Joan Cabot, Ursula Pueyo, Aigua, Son Comes, Ctra. s'Esgleieta, s'Hort, Estrella, Lluna, Joan Miró i Ctra. Establiments.

Por su parte, las calles del sector C, que no están afectadas son: Ctra. Banyalbufar, Rectoria, Can Campos, Passeig del Rei, Plaça de l'Ajuntament, Ramon Llull, Francesc de Borja Moll, Canonge J. Garau, Cotoner (fins a Mestre Munar) i Joan Riutort (fins cantonada C/ Casa des Poble).