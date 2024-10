El área recreativa de Can Canut en Marratxí, abandonada y cerrada desde su inauguración

Més per Mallorca ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra el área recreativa de Can Canut, situada en la urbanización de Can Garriga, en Marratxí. Las instalaciones tenían por objetivo compensar a los vecinos de la urbanización marratxinera, tras la construcción de la planta de compostaje de TIRME que se encuentra anexa a las casas. Según la formación ecosoberanista, el parque lleva un año cerrado, desde que se inauguró, y la falta de mantenimiento ha provocado la muerte de la vegetación, pese a una inversión pública cercana al millón de euros.

Las instalaciones constan de diversas áreas recreativas en un terreno de 14.000 metros cuadrados, incluyendo zona de calistenia, de gimnasia para personas mayores, un circuito de bicicletas de montaña, zonas infantiles, un anfiteatro y un espacio para perros. Jaume Alzamora, portavoz de Més en el Consell, señaló directamente a Pedro Bestard, actual conseller de Medio Ambiente y regidor del Ajuntament de Marratxí, como el principal responsable de esta situación: «No ha tomado ninguna medida para abrir las instalaciones ni desde el Consell ni desde el consistorio».