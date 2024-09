Capdepera contará con un nuevo espacio destinado a la práctica del deporte al aire libre. El antiguo camino de s’Heretat se rehabilitará para acoger una nueva ruta destinada a ciclismo y BBT. Se trata de un proyecto que supondrá una inversión de 665.000 euros procedentes del fondo de resiliencia de la quiebra de Thomas Cook. El proyecto ha salido a licitación y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre. Inicialmente esta ayuda debía destinarse a habilitar un vial entre Capdepera y sa Font de sa Cala pero fue imposible ejecutar el proyecto en el plazo previsto ya que no se había iniciado el procedimiento para las expropiaciones.

La nueva ruta recorrerá los 2.500 metros de la carretera que une la rotonda de s’Heretat y el cruce de Son Talent a la carretera Ma 4042. De esta manera se mejora un antiguo camino que además continuará siendo transitable para los vehículos y contará con un espacio para ciclistas con una zona arbolada y verde. Desde el consistorio explicaron que la intención era aprovechar esta partida para mejorar las infraestructuras viarias adaptadas a las nuevas necesidades de la sociedad. Con esta nueva ruta se incrementa la oferta senderista, ciclista y natural por todo el municipio además de ser una apuesta por la movilidad sostenible. Los residentes también se verán beneficiados. De esta manera desde el Ajuntament se apuesta por un turismo respetuoso con el entorno.

La regidora d’Hisenda,Vies i Obres, Núria Garcia ha destacado que «el proyecto es el primero destinado al uso de la bicicleta y a la movilidad sostenible y no será el último ya que en esta legislatura se llevarán a can otros infraestructuras». Además ha asegurado que «no renunciamos a hacer el vial de sa Font de sa Cala con fondos propios. Y ha justificado que se ha llevado a cabo el proyecto de s’Heredat para no perder la subvención. «Nos pusimos a trabajar y al ver que no se podía llevar a cabo decidimos aprovechar la partida para hacer un proyecto más realista con tiempo suficiente para ejecutarlo».

Por otra parte, la regidora de Turisme, Agripina Rocha ha querido agradecer la gran labor llevada a cabo para poder modificar el proyecto y que el pueblo de Capdepera no perdiera la subvención y pudiera disfrutar de esta nueva infraestructura. Así ha destacado que «esta ruta ayudará a mejorar mucho la oferta complementaria de nuestro destino turístico». A su vez ha manifestado que «ha sido un trabajo duro pero una vez que esté listo todo este proyecto el esfuerzo habrá valido la pena y continuaremos creando nuevos espacios y nuevos atractivos que, no son solo para los turistas, sino también para la ciudadanía que los puede aprovechar durante todo el año».