Mallorca es una isla pequeña y sus frágiles ecosistemas ya están muy esquilmados por la sobreexplotación de los recursos naturales. Crisis como la de la pandemia o aquellas imágenes de estanterías de los supermercados vacías porque los barcos no pudieron llegar a la Isla, hacen necesario buscar vías para reducir la dependencia de los productos de fuera, pero no a costa de la calidad de vida. Sineu y el Pla dicen no a la macrogranja, aunque no haya huevos para todos.