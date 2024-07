Més ha instado este jueves al Consell de Mallorca a reclamar la devolución de 2,3 millones de euros a la concesionaria del túnel de Sóller, según un nuevo informe del impacto económico del rescate.

En nota de prensa, el partido ecosoberanista ha trasladado este jueves que el informe que ha trascendido fija esta diferencia de 2,3 millones de euros entre el precio pagado y el que finalmente se tendrá que pagar.

Al respecto, el portavoz insular de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha asegurado que el estudio «tira por tierra la tesis del PP y su falacia» y corrobora que el rescate de 2017 no debería de comportar como indemnización extraordinaria. «Ahora que no hay ninguna duda, el Consell no solo ha de ser firme, sino que debe reclamar la diferencia», ha dicho.

«Queda claro que en su momento se estimó una cuantía justa y que ahora no vale ninguna reclamación por parte de la empresa», ha sostenido Alzamora, indicando que, en todo caso, «quien tiene que reclamar es el Consell» e insistiendo en que el PP debe defender los intereses de la ciudadanía.

En este sentido, ha criticado que la institución insular paga cada año entre 11 y 15 millones de euros a la concesionaria de la carretera de Manacor, «una obra presupuestada en 145 millones y por la que se pagaron cerca de 600». «El rescate del túnel de Sóller ha costado menos que las carreteras a la mallorquina ideadas por Munar y el PP, menos dinero y sin que ninguno se haya hecho rico robando a los ciudadanos», ha concluido.