La histórica socialista serverina Natalia Troya Isern dejará su acta de regidora el próximo jueves, 18 de julio. Así se ha conocido este mismo jueves después de que Troya registrara su renuncia tras la comisión informativa que se celebra mensualmente una semana antes del plenario. Según Troya, la decisión responde únicamente a motivos personales. En este sentido, la socialista, explicó a este diario que «no es una retirada, sino un paréntesis» y reiteró que «es una decisión meditada y personal». Además, aseguró que continuará vinculada a la agrupación y que no descarta regresar a la vida política tras este parón. «El trabajo de oposición requiere una dedicación que ahora mismo no puedo dar, por lo que me tomo un tiempo y después de éste decidiré si vuelvo o no», sentenció.

Troya trasladó su decisión días antes a la presidenta de la Agrupació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, quien entendió y respaldó su decisión.



Natalia Troya llevaba desde 2003 con cargos en el partido. Este año entró como regidora en la oposición del Ajuntament de Son Servera. En el 2007 ocupó el cargo de Jefe de Relaciones Públicas del Govern hasta 2013 cuando volvió a Son Servera. En el 2019 fue proclamada la primera mujer alcaldesa de la localidad.