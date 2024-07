Gran éxito de la protesta contra la masificación turística de este sábado que había sido convocada por la plataforma SOS Sóller. Centenares de vecinos se sumaron colgando en balcones, fachadas y fincas pancartas con el lema SOS Sóller para dar visibilidad a la problemática de la masificación que padece la Isla y que afecta de forma muy notable al Valle.

No es posible saber exactamente cuantas personas y familias decidieron sumarse a la protesta, pero durante todo el día el canal de comunicación del colectivo, en el que solamente pueden publicar los administradores, no dejó de compartir fotografías y videos de la manifestación silenciosa, prueba de una importante adhesión a este grito de socorro ante la masificación. De esta forma, Sóller se sumó a esta ola de malestar que se expande entre los ciudadanos que, sin decir no al turismo, exigen que esta actividad no afecte negativamente su calidad de vida ni su entorno social y urbano.

Hay que recordar que SOS Sóller nació para enfocar las protestas en la falta de aparcamiento en verano debido a la gran cantidad de vehículos que a diario atraviesan el túnel y saturan accesos y calles. Pero a pesar de que el Ajuntament ya ha tomado las primeras medidas, la plataforma cree ahora que hay que limitar la cantidad de visitantes, especialmente los que acuden en coche de alquiler. Otros colectivos más pequeños centrados en la protesta contra la gentrificación del Port de Sóller, como SOS Veïnats, se han sumado a la plataforma.

Manifiesto

Tras su última asamblea, el colectivo hizo público un manifiesto en el que, entre otras reivindicaciones, exigen que la práctica de la actividad turística asegure la protección del entorno y de las costumbres y la cultura locales. La limitación y reducción de los vehículos de alquiler y el fomento del transporte público en el municipio y en la Isla es otra de las reivindicaciones centrales de la campaña. También hacen hincapié en la necesidad de orientar el turismo hacia un cambio de perspectiva que fomente la armonía entre turistas y residentes.

«Ahora ya es urgente y obligatorio promover una regulación turística equilibrada que permita una convivencia armoniosa entre residentes y visitantes, garantizando la sostenibilidad y el bienestar de todos los implicados», indica la plataforma, sumándose así a un clamor que ya se está enraizando en buena parte de las zonas turísticas de todo el país.

La protesta de este sábado coincidió además con un día no soleado, lo que provocó una de las llamadas ‘operación nube’ en la que los accesos al Valle se volvieron a colapsar, con retenciones que iban de un lado al otro del túnel de Sóller.