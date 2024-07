El boom de la construcción de centrales industriales fotovoltaicas en suelo rústico que vive Mallorca se concentra principalmente en unos pocos municipios y uno de los más afectados es Marratxí. En la localidad, los proyectos proliferan a un alto ritmo hasta el punto que en solo unos meses se han tramitado una docena de ellos. Estos se tienen que sumar a los ya existentes, que entre todos alcanzan la cifra de veinte. Son Sales, Son Verí, Ferreret Solar, Els Garroners, o Cas Pobre son algunos de los que se han proyectado recientemente.

La cantidad no es el único factor a destacar sino también sus dimensiones, ya que de los diez parques más extensos de Mallorca, dos de ellos (Puntiró y Son Salas) están proyectados total o parcialmente en Marratxí. En esa misma línea, la suma del territorio que ocuparán es de un millón de metros cuadrados de suelo rústico que quedará tapado con más de 220.000 placas solares. Vecinos, ecologistas y también a políticos se muestran muy preocupados por el impacto medioambiental, sociales y económicos de estas instalaciones.

Las consecuencias

Respecto a la economía, los integrantes de la plataforma ‘Renovables sí, però així no! —que encabeza la lucha contra la proyección descontrolada de parques solares— destacan que «los proyectos son promovidos por compañías que no son de Mallorca, por lo que el dinero que generan no queda en la Isla ni tiene ningún retorno positivo para los residentes, que, en cambio sí que se tragan las consecuencias negativas».

Así lo explica una de las integrantes de la plataforma, María José Rivera, quién añade que la situación afecta directa y negativamente a la soberanía alimentaria de la Isla: «Nos cargamos la posibilidad de aumentar nuestra autonomía, porque estamos dejando ocupar territorio que podría ser sembrado». El impacto medioambiental es otro de los factores que preocupa a los residentes. Rivera destaca que «el terreno rústico, donde hay vegetación, es un sumidero de CO2 y refresca el aire. Sin embargo con la instalación de miles y miles de placas, eso se va a perder», lamenta.

La calidad de vida de los vecinos es otro de los factores que se ve alterado y que «no se tiene en cuenta a la hora de elaborar los informes para los proyectos», lamenta otra de las integrantes de la plataforma, Catalina Salom. Es vecina de la urbanización de Els Garrovers, donde se ha proyectado una gran central fotovoltaica pegada (a diez metros) de las viviendas. «¿Alguien tiene en cuenta cómo va a afectar a los vecinos, que ahora disfrutan de una zona verde al lado de su casa, el tener una central industrial?», pregunta indignada. «En la ecuación no meten la presencia de viviendas cerca de la instalación y eso es un grave error», insiste. El clamor de los vecinos no cae en saco roto y ya han hecho múltiples acciones para intentar parar la situación. Desde registrar alegaciones a los proyectos, a pedir una moratoria hasta que se elabore una planificación territorial, e incluso recoger firmas, reunirse y manifestarse en los plenos municipales.

La normativa

En Mallorca, la construcción de estos parques se ampara en la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos de 2019, concretamente en el artículo 2.2, que, como el mismo texto expone fue redactado para situaciones excepcionales. «Excepcionalmente, y tan solo en los supuestos de proyectos de implantación de energías renovables, se podrán ubicar en suelo rústico común, siempre que no esté expresamente prohibido por el plan territorial insular correspondiente». Así, lo que se reguló como excepción ahora se ha convertido en norma y ha desembocado en una situación que podría llevar a Marratxí a convertirse en «la central eléctrica de Mallorca», sentencia Salom indignada.