Desde hace semanas el Ajuntament d’Artà venía advirtiendo de la delicada situación de los recursos hídricos en la Colònia de Sant Pere. El alcalde, Manolo Galán, ha dictado un decreto de medidas urgentes por la situación de sequía en el núcleo costero que implica la limitación del consumo del agua. Los pozos que suministran agua potable están en niveles preocupantes. De esta situación ya se informó a la ciudadanía en una reunión llevada a cabo la semana pasada.

En el decreto se prohíbe el uso de agua potable para regar jardines, llenar piscinas, limpiar terrazas o coches así como cualquier otra actividad que suponga un consumo abusivo de agua en los núcleos de S’Estanyol, MontFerrutx y Colònia de Sant Pere. Se considera consumo abusivo el que excede de 117 litros por habitante y día. La Policía Local supervisará el cumplimiento de esta resolución y en el caso de que se infrinja se aplicará el régimen sancionador correspondiente de acuerdo con el reglamento municipal de servicios de agua potable y alcantarillado de Artà.

El ahorro del agua se presenta como una necesidad fundamental. Por ello desde el Ajuntament piden a la ciudadanía que actúe en consecuencia y no se descartan restricciones si la situación no mejora. Según un informe técnico los pozos que abastecen el sistema de la Colònia presentan niveles preocupantes, situación que no se prevé mejorar con la llegada del verano por la bajada de precipitaciones y el aumento del consumo estacional.