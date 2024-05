Los dos concejales de Seny i Sentit en Sóller, Sebastià Aguiló y Esther Alfonso ya son ediles en la oposición. Tal y como habían avanzado, este viernes ambos presentaron su renuncia en el registro municipal. La renuncia supone la formalización de la ruptura del pacto de gobierno firmado en 2023 con el Partido Popular, cuya mayoría absoluta pasa a depender desde este sábado de Pep Porcel, concejal electo por Seny en las últimas elecciones, pero que abandonó el partido.

Con esta renuncia, los dos concejales de Seny dejan sus respectivas áreas delegadas –que ostentaban ambos en régimen de dedicación exclusiva– y que ahora sumirá el PP. En declaraciones a los medios, el portavoz de Seny, Sebastià Aguiló, aseguró que ha sido una decisión «muy pensada y meditada, puesto que mantenernos en un equipo de gobierno en el que ya no tenemos ningún poder de decisión sería una situación que no merecen los ciudadanos». Según Aguiló, «debemos estar en la oposición y seguir trabajando para conseguir los objetivos que tenía y tiene Seny».

Fiscalizar

Los dos concejales han manifestado que una de sus tareas en la oposición será «fiscalizar y velar para que todos los proyectos que han salido de las áreas hemos gestionado sigan adelante». Cabe recordar que entre otras delegaciones, los dos concejales ostentaban las de Urbanismo, Promoción Económica, Gestión medioambiental y Turismo.

A pesar de que días atrás Seny manifestó su pérdida de confianza con el alcalde, Miquel Nadal (PP), por haber permitido un acuerdo unilateral de su partido con Pep Porcel y por no haber facilitado un nuevo entendimiento con Seny (incluso destituyendo a Aguiló como primer teniente de alcalde), ayer Miquel Nadal afirmó que «sentía mucho» que hubieran tomado esta decisión y tuvo palabras de elogio para los dos concejales dimitidos.

Por su parte, Pep Porcel, a quien Seny ha acusado de trásfuga, ha declarado que «mi acuerdo con el PP no infringe el acuerdo de 2023». Porcel afirma que ha realizado «consultas jurídicas» y que «mientras no adquiera nuevas competencias ni reciba ningún honorario, mi condición dentro del equipo de gobierno no se ha alterado y puedo continuar dentro de este pacto». Desde la oposición, Més ya ha pedido explicaciones sobre su función como concejal no adscrito y la situación laboral y administrativa de un asesor en su área.