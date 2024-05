Conocer los entresijos de tres panaderías y pastelerías emblemáticas de la ciudad y probar sus productos estrella. Can Terès, Can Munar y Can Roca han recibido este miércoles la visita de una treintena de vecinos que se han sumado a la propuesta del Institut d’Innovació Empresarial del Govern (IDI) y participaron de una ruta guiada por estos tres establecimientos catalogados como emblemáticos.

El escritor e investigador Tomás Vibot fue el encargado de descubrir las principales curiosidades de estos establecimientos y los productos que se cuecen en ellos. El obrador de Can Terès y sus variedades de pan típicas de la Balears - de las que se pudieron probar dos con sobrasada - fueron la primera parada de esta ruta. Descubrir como se hacen los sospiros en Can Munar, y cómo no, saborearlos, fue otra de las atracciones de la jornada. Según Vibot, hay indicios que apuntan que este dulce tan típico manacorí es una evolución de lo que eran los sequillos de Manacor, un dulce muy similar pero de dimensiones más pequeñas. Otra de las singularidades de este dulce es que no se le da forma sino que es la misma pasta la que se expande sola. Can Munar elabora más de 100.000 sospiros al año. La ruta acabó en Can Roca donde se debatió el origen de su tradicional pastís de pobre, el cual también se pudo degustar. Aunando dos de sus proyectos más característicos, Emblemàtics y Pa d’Aquí, el IDI quiso visibilizar así tanto los establecimientos emblemáticos como la importancia del producto tradicional y que solo se puede encontrar en Manacor.