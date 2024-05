Los socialistas de Sóller han denunciado el pacto «ilegítimo» del PP con un concejal de la formación Seny y han pedido al alcalde que eche atrás el acuerdo firmado con el regidor para no vulnerar el pacto antitransfuguismo estatal. «Con esta maniobra culminada en estos últimos días, el PP de Sóller vulnera todas las líneas rojas de la política. Ha optado por buscar apoyo de un tránsfuga para resolver su crisis de gobierno con su antiguo socio, con el que han mantenido notables roces en estos primeros meses de legislatura que han provocado parálisis e inacción en el Ayuntamiento», han aseverado desde el PSOE en Sóller.

Para la formación, como detalla en una nota, la salida de Pep Porcel de su propio grupo y el pacto con el PP es una maniobra «chapucera», la cual ha permitido al máximo responsable en el municipio deshacerse de un socio «incómodo» como Seny i Sentit». Los socialistas han instado al PP a desistir de cualquier acuerdo o pacto con el concejal no adscrito de Seny. «El PP no puede permitir la participación de un tránsfuga en ningún órgano de gobierno del Ayuntamiento, ya sea la Junta de Gobierno o la Junta de Portavoces, como concejal que no forma parte de ningún grupo político municipal», han aseverado.

Desde el PSOE han sugerido que este movimiento ha sido promovido desde la cúpula del PP de Mallorca y han responsabilizado al líder de este partido en la isla, Llorenç Galmés, al considerar que también se vulneró el pacto antitransfuguismo con un acuerdo de gobierno en Capdepera. «Con esta maniobra el PP demuestra que no respeta ni las más mínimas reglas del juego democrático e institucional», han hecho hincapié desde el PSOE en Sóller.