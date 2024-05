El Ajuntament de Pollença ha asumido desde el pasado martes la gestión del aparcamiento de Formentor, sobre el cual la titularidad todavía se debate en los juzgados y que hasta ahora gestionaba la Inmobiliaria Formentor de manera subsidiaria.

La decisión municipal de asumir la administración de las instalaciones se ha dado después de que el Juzgado número 1 de Palma desestimase en un auto emitido el pasado 17 de abril la solicitud de la Inmobiliaria Formentor de suspender cautelarmente la suspensión de la licencia de actividad que decretó el Ajuntament en enero del 2023.

Según ha informado el Ajuntament, de momento el aparcamiento será gratuito ya que todavía no se ha confirmado que la propiedad sea municipal. Aún así, el alcalde, Martí March, aseguró ayer que «queremos que sea de pago y trabajaremos para ello». Respecto de si será el Ajuntament quien lo gestione o si será una empresa que lo explote todavía no se ha tomado una decisión: «Hasta que no tengamos la sentencia definitiva sobre la titularidad del terreno, no podremos implementarlo», explicó March.

El litigio entre la propiedad del hotel y el Ajuntament de Pollença por el aparcamiento de Formentor se remonta al verano de 2021. El anterior alcalde, Tomeu Cifre condicionó la concesión de la licencia de reforma integral del hotel a la cesión previa de las zonas verdes, viales y aparcamientos de la urbanización, pero una vez tuvo la licencia de reforma firmada, la propiedad impugnó el acuerdo alegando que los aparcamientos no tienen la consideración de vial y por lo tanto siguen siendo de su propiedad.

Restricciones

Respecto a la saturación que sufre la carretera de acceso a Formentor, el alcalde aprovechó para reiterar su petición de que las restricciones de tránsito existentes deben de ampliarse, e iniciarse en abril y acabar en octubre.