La formación en la oposición, Esquerra Oberta de Bunyola (EOB), criticó ayer la situación política que está viviendo el municipio de Bunyola tras la crisis del pacto de gobierno.

«Resulta lamentable contemplar el modelo de gestión actual en el Ajuntament, donde el equipo de gobierno ha llevado al municipio en una situación de caos constante», aseguraron ayer desde EOB. Los de Esquerra aseguran que hasta ahora se han dado «comportamientos infantiles alejados de lo que significa asumir la responsabilidad de regir el destino de un pueblo, priorizando intereses personales a los de la población». Una cuestión que «resulta preocupante», añaden.

Además, insisten que ya advirtieron de que se trataba de una alianza «antinatural y condenada al fracaso». A pesar de ello, desde EOB han querido mostrarse colaborativos con la situación y se han ofrecido para «pactar acuerdos puntuales» con alguno de los dos partidos que gobierna.

El objetivo es «sacar de la parálisis en la que está sumida el Ajuntament tras la crisis del pacto de gobierno».

Presupuestos

Otro de los temas que critican desde EOB es que el Ajuntament todavía no tiene listos los presupuestos para 2024: «En cinco meses no han sido capaces de sacar las cuentas con todo lo que ello implica cuanto a paralización de la administración y el perjuicio que ello genera en la población».

Precisamente la falta de unos presupuestos es uno de los motivos que llevó a Som Avi-el PI (socios de gobierno del PP), a destapar las discrepancias que hay entre ambos partidos. De hecho, pidieron que se cumplan los acuerdos del pacto y anunciaron que si no «habrá consecuencias».

Som Avi-el PI no descarta tantear un pacto de izquierdas

El portavoz de la coalición Som Avi-el PI, Miquel Ballester, explicó a este periódico que aunque su principal objetivo no es romper el pacto, lo tendrán que hacer «si el PP no cumple los acuerdos firmados». En ese improbable escenario de que la alianza entre el PP y Som Avi-el PI se rompiera, Ballester no descarta hablar con los partidos de izquierda (EOB y PSOE), para intentar formar un gobierno estable.