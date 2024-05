Las bodegas de la Denominación de Origen Binissalem consolidan su apuesta por el enoturismo con una nueva edición de sus Wine Days. Se trata de un evento consolidado que ofrece distintas experiencias culturales con el vino y sus bodegas como hilo conductor. Los Wine Days comenzarán el 17 de mayo con el acto central, una fiesta en el Claustre de Sant Francesc de Palma en la que se combinarán música, vinos de 10 bodegas de la DO y tapas de autor a cargo de los cocineros Cati Pons, Juan Pinel, Marga Brunet y José Cortés elaboradas con producto local de calidad acreditada.

Los actos continuarán hasta el 26 de mayo con diversidad de eventos que ha organizado cada bodega, como paseos en bicicleta eléctrica por los viñedos en Santa Maria, nordic walking y degustación de vino en Santa Eugènia, mindfulness y cine entre viñedos en Binissalem, maridajes, talleres y showcookings, e incluso conciertos, desfiles de moda artesana, y un espectáculo de danza, pintura y música que se va creando «in situ» ante el público. También habrá música y tertulias literarias regadas con vino en la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem, coincidiendo con su ciclo Primavera al jardí y el estreno del espacio dedicado al legado de la escritora Maria Antònia Oliver. Y como novedades, una visita al patrimonio prehistórico con una cata en el talaiot de Son Fred, en Sencelles, en colaboración con la Ruta Arqueològica Sencelles- Costitx, y una cata rápida de 8 vinos. El programa de los Wine Days se puede consultar en la web de la DO Binissalem.

Sebastià y Maria Antònia Pastor, de Celler Sebastià Pastor, donde se han presentado los Wine Days de la DO Binissalem.

La presentación ha tenido lugar este jueves en Santa Maria, donde Sebastià y Maria Antònia Pastor ejercieron como anfitriones en la bodega Sebastià Pastor junto con el presidente y la gerente de la DO, Pep Lluís Roses y Marga Amat. Han asistido también el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés; el director insular de Promoción Económica, Álvaro Roca; el presidente de la DO Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, así como representantes de productos de calidad con los que la DO Binissalem ha creado sinergías, como las DO Oli de Mallorca y Oliva de Mallorca, la IGP Ametla de Mallorca y Vi de la Terra Mallorca, Sobrassada de Mallorca, Pa d'Aquí y Queso Mahón- Menorca.

Alcaldes de los municipios que forman parte de la DO Binissalem también han asistido a la presentación de los Wine Days, entre ellos el alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca; el de Sencelles, Joan Carles Verd, y el de Biniali, Miquel Fiol, y el alcalde de Santa Maria, Nicolau Canyelles.