Artà vuelve a posicionarse en primera fila de la cultura con la celebración de su Cool Days Festival. Esta edición, organizada por el Teatre d’Artà, se celebrará entre los días 9 y 12 de mayo. El festival se define como 'único, alternativo y multidisciplinar' y cumple esas premisas con un programa que vuelve a ser rompedor y de vanguardia.

El jueves 9 arrancará con unos de sus platos fuertes, la performance de Teresa Matas Segon Encontre. Será a las 17.30 en el portal de la Església de Sant Salvador. No quedará ahí esta jornada inaugural, ya que a las 19.30 habrá una especial mezcla de teatro y circo con Le Swing de Circus Ronaldo. Será a las 19.3o en el aparcamiento de Son Tallet. Cerrará la jornada Love for Free, de Sergi Estebanell, una pieza de teatro experimental que se representará a las 21 horas en la terraza del Teatre.

Con teatro también se abrirá la agenda del viernes 10. Será Rondalletes, de Centiments Teatre. Habrá dos pases, a las 10 y a las 12, en el Teatre d’Artà. Seguirá uno de los eventos más interesantes de esta edición, la performance titulada Un altre camp és posible. El equipo de creación PSJM, compuesto por Cynthia Viera y Pablo San José, se unirá a la Cooperativa d’Artá para protagonizar una marcha estética cooperativa en la Plaça del Conqueridor a las 11 de la mañana. Isidoro Valcárcel Medina será quien tome el relevo con su performance Reunió d’Artistes, que discurrirá por las calles de la localidad durante todo el día. Valcárcel está considerado como uno de los artistas más importantes de la historia del arte español y su trayectoria le ha hecho merecedor incluso del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007. Otra performance tendrá lugar a las 17.30, a cargo de Fina Massanet en la Plaça del Conqueridor. La danza llegará a las 19.00 en ese mismo lugar, con la actuación de Maya Triay y su Ella, Regadera. La danza se mezclará también con el teatro en Mr. Blue Sky, de La Fam Teatre, en el anfiteatro de Na Batlessa a las 10 de la noches. La jornada la cerrará Dj Zachary Brooks.

Llegando al ecuador del festival, el sábado 11 comenzará con los ritmos de la batucada Tremolartà. Repetirán durante la mañana las actuaciones de Isidoro Valcárcel, Maya Triay y PSJM y la Cooperativa d’Artà. Por la tarde habrá nuevas propuestas con teatro a cargo de la compañía Escarlata, con La Grutesca, en la Esglesieta a las 19 horas. Magrama Escena volverá a traer el circo a los Cool Days, esta vez en el Mercat Cobert con su espectacular montaje La Veu Submergida. Aquiles será el espectáculo itinerante que al mismo tiempo irá recorriendo las calles desde las 9. Sus creadores son de nuevo La Fam Teatre. Finalizará la jornada con otro de los momentos de más interés, el concierto de Julieta + Negre, en Na Batlessa a las 11 de la noche.

El Cool Days llegará a su fin el domingo 12 con la Xaranga de Els Esparralls, las nuevas intervenciones de Magrama Escena y Escarlata y el broche final con The Power of the 80’s, espectáculo de circo de Gonzalo Santamaría. A las 13 horas Dj Hiperespacio invitará a todos a cerrar el festival con un buen vermut en la terraza del Teatre.

Agenda

Jueves 9

17.30- Teresa Matas

19.30- Circus Ronaldo

21.00- Sergi Estabanell

Viernes 10

Todo el día- Isidoro Valcárcel

10.00 y 12.00- Centimets Teatre

11.00- Colectivo PSJM

17.30- Fina Massanet

19.00- Maya Triay

19.30- Circus Ronaldo

20.30- Pitxorines

22.00- Cia. La Fam Teatre

23.00- Dj. Zachary Brooks

Sábado 11

Todo el día- Isidoro Valcárcel

10.00- TremolArtà

10.30- Maya Triay

11.15- Colectivo PSJM

19.00- Cia. Escarlata

20.00- Magrama Escena

20.30- Circus Ronaldo

21.00- Cia. La Fam Teatre

23.00- Julieta + Negre

Domingo 12

10.00- Els Esparralls

11.00- Magrama Escena

11.00- Cia. Escarlata

12.00- Gonzalo Santamaria

13.00- Dj. Hiperespacio