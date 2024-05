El municipio de Campos suma tres comercios más al catálogo de Emblemàtics Balears. El conseller de Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, junto a la alcaldesa del municipio, Francisca Porquer, han sido los encargados de entregar a los nuevos locales la placa que los hace visibles como Emblemàtics Balears. Las pastelerías Forn Can Nadal y Forn Can Vadell y la floristería Flors Can Pellisseta son los nuevos establecimientos adheridos.

La alcaldesa de la localidad ha querido agradecer el trabajo de la regidoria de Comerç de su Ajuntament a la vez que agradeció el trabajo de cada establecimiento campaner «por contribuir a mantener viva la tradición y singularidad de nuestro municipio». Con esta incorporación, Campos cuenta ya con diecinueve establecimientos reconocidos como emblemáticos. El proyecto Emblemàtics de les Illes Balears, impulsado por el Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), tiene por objetivo proteger la actividad comercial de proximidad y de los establecimientos con más tradición de los municipios. Son los propios ayuntamientos los encargados de identificar y catalogar sus comercios según los criterios compartidos.Las Balears cuentan con 29 municipios y 341 establecimientos adheridos a esta propuesta.