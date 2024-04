Manacor viu dies de molta activitat cultural. El municipi celebrarà la cultura mallorquina amb dos esdeveniments importants, per una banda la Setmana del Llibre 2024 i per altra la convocatòria dels Premis Ciutat de Manacor, que premiarà sis categories diferents amb el millor de la creativitat en llengua catalana.

Ferràn Montero, delegat de Cultura del Ajuntament de Manacor, valora les dues cites, en què ha col·laborat estretament la Institució Pública Antoni M. Alcover, amb Amàlia Salas al capdavant: «La Setmana del Llibre és una cita més que consolidada a Manacor. A més d’una oportunitat per a les llibreries i entitats relacionades amb el món editorial és també una finestra per a fomentar la lectura. En aquest sentit, tenim molt clar que el públic infantil i juvenil és clau i per això hem programat moltes activitats orientades a petits i joves per a obrir-los les portes a un món de descobriment i imaginació».

El claustre de Sant Vicenç Ferrer serà l'epicentre de la festa de Sant Jordi a Manacor.

Per part seva, el batle, Miquel Oliver, ha declarat que «els Premis Ciutat de Manacor són un referent indiscutible en els territoris de parla catalana. A través dels Premis Ciutat de Manacor volem reconèixer i promoure la producció cultural en català en diferents àmbits com la literatura i la música, i això contribueix a la difusió i al prestigi de la nostra cultura. Són també un estímul per als creadors en diferents disciplines, des de la literària passant per la música fins les arts plàstiques. Manacor és una ciutat amb una presència molt destacada en l’àmbit cultural i els Premis Ciutat de Manacor contribueixen a reforçar aquest fet i a posar en valor la producció artística, a ampliar-ne la visibilitat i a fomentar la cohesió lingüística i cultural.

«La Fira del Llibre, el dia de Sant Jordi, cau enguany en dimarts i és una oportunitat per als centres educatius del municipi perquè visitin el Claustre de Sant Vicenç Ferrer i els voltants, on a més de les parades de venda de llibre també podran gaudir de les propostes de teatre de carrer i lúdiques pensades expressament per als infants», conclou el regidor de Cultura.