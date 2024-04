El pleno de Santa Margalida aprobó por unanimidad instar a la Conselleria d’Educació a habilitar transporte escolar gratuito para los estudiantes que cursen estudios postobligatorios. Se trata de una moción del PSOE que fue aprobada con el sí de todos los partidos. El hecho es que al inicio del curso, la Conselleria d’Educació optó por abandonar unlilateralmente el acuerdo que había entre el Ajuntament, la Asociación de Madres y Padres (AMIPA) y la propia Conslleria para cofinanciar este servicio.

Cabe destacar que desde hace años el municipio arrastra una problemática con el transporte para el alumnado de bachiller, ya que no cuentan con este servicio por no ser estudios obligatorios. Por ello, los alumnos de los otros núcleos poblacionales como Can Picafort y Son Serra, no han podido contar con el transporte escolar gratuito. Únicamente han podido hacer uso de este servicio cuando ha habido plazas vacías en los autobuses de los alumnos de ESO.

Ante esta problemática histórica que también afecta a muchos otros municipios de Mallorca, durante la pasada legislatura se alcanzó un acuerdo entre la AMIPA, el Ajuntament y la Conselleria para cofinanciar el servicio. Además, también en la pasada legislatura, Educació aprobó un decreto que incluía medidas para poner solución a la problemática. El actual Govern ha decidido revocar de manera unilateral el acuerdo.