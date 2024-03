Reforzar el sector productivo primario, permitir al consumidor reconocer un producto como local y evitar los fraudes son los principales objetivos que persigue la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural con su intención de definir qué es producto local. Así lo ha dado a conocer este lunes el conseller del área, Joan Simonet, tras constituirse la Mesa de Coordinación de la Cadena Alimentaria y Promoción del Producto Agrícola y Alimentario de Origen Local.

Bajo este pretexto desde la Conselleria se pusieron sobre la mesa las principales características que deberá cumplir cualquier producto agrícola o alimentario para ser considerado local. La reunión también sirvió para que los representes del sector pudieran hacer sus aportaciones o modificaciones a la propuesta presentada y conseguir así «que todo el mundo se pueda sentir cómodo con la definición final». En este sentido, Simonet, subrayó que «somos conscientes que no será una definición perfecta porque nuestro sector es muy variado pero intentaremos cubrir las máximas expectativas siendo coherentes».

Requisitos

Entre los criterios y las condiciones que tendrá que cumplir el producto agrícola, pesquero o alimentario para ser considerados como producto local, estarán, entre otros, que hayan sido cultivados en las Illes Balears o, en el caso de la carne, que los animales hayan sido criados un mínimo de tiempo y sacrificados en la isla. Otra de las características que deberán cumplir los alimentos no transformados es que hayan sido producidos por productores primarios de las Islas. También serán considerados como producto local los productos de la pesca, marisqueo o acuicultura comercializados en primera instancia a través de puntos de primera venta, lonjas o centros de expediciones de las Balears. En cuanto a los alimentos transformados, se han recogido varias propuestas para llegar a un consenso amplio sobre el número de ingredientes de origen primario necesario para ser considerados como local o la tipología de la elaboración. También tendrán la consideración de producto local los productos forestales, de madera o no de madera, obtenidos en terrenos forestales de las Illes Balears, así como los productos no alimentarios que cumplen alguna de las condiciones anteriores, como es el caso de la lana.

Con este debate la Conselleria pretende favorecer al sector primario de Balears a la vez que «ir reforzando las demandas del sector en las últimas movilizaciones». Desde la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local se pretende que esta pionera definición de producto local tenga rango de ley para «que el consumidor pueda reconocer sin ningún tipo de duda que lo que consume es producto local, además de poder tomar todas las medidas oportunas para sancionar el fraude».

En 2024 se llevarán a cabo un total de 20 controles a los diferentes sectores.