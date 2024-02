La árbitra de la polémica de Petra denuncia amenazas de muerte en redes sociales

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de un aluvión de amenazas, insultos y descalificaciones recibidas por parte de la colegiada del partido de alevines que enfrentó el pasado sábado en el campo de Na Capitana al Petra y el Cardassar Atlètic. La colegiada acudió a la Jefatura Superior de Policía, donde ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de amenazas de muerte, delito de odio y coacciones.

Desde que sucedieron los hechos y salió su nombre en los diferentes medios de comunicación de ámbito autonómico y nacional, la joven trencilla no hace más que recibir ataques indiscriminados a través de la redes sociales. De hecho, no le ha quedado más remedio que tener que borrar los diferentes perfiles que tenía en Instagram y el resto de redes y pedir ayuda policial.

Por su parte, el grupo especializado de la Policía Nacional en servicios tecnológicos ya se ha puesto manos a la obra para tratar de localizar todas las IP de los usuarios y perfiles anónimos que han insultado o amenazado de muerte procedentes de todos los puntos de España con la finalidad de proceder a su detención o imputación dependiendo de la tipología de directiva de cada uno de ellos.

El técnico del equipo verdinegro, Miquel Santandreu, acusó a la árbitra andaluza, adscrita desde hace unas semanas al Comité Balear, de mostrarle la cartulina roja por no hacer caso a su petición de dirigirse a ella en castellano y apelar a su derecho a hacerlo en catalán. Fuentes próximas a la investigación del caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora confirman que el entrenador realizó observaciones (protesta) en castellano y que fue posteriormente cuando cambió el idioma a pesar de que la trencilla explicó que llevaba en las Isla desde hacía tan solo unos meses.

Laura Santos, de 24 años, se ha visto envuelta en un asunto que ha trascendido más allá de lo deportivo y que ha sido aprovechado por radicales y delincuentes para lanzar todo tipo de amenazas de muerte e insultos desde diferentes comunidades. Gran parte de las amenazas proceden de Mallorca, Cataluña y País Vasco, entre otros. Desde la Federació de Fútbol de les Illes Balears, se trasladaron unas declaraciones de la colegiada, nacida en Sevilla y que lleva poco tiempo residiendo en la Isla. «Llevo en Mallorca tres meses. Recibí la noticia de un puesto de trabajo como educadora social en un centro de menores no acompañados en riesgo de vulnerabilidad social. En cuestión de una semana pasé de vivir en Sevilla a Palma», recuerda.

Sobre la situación acontecida con el entrenador del Petra, explica la colegiada que «sucedió que, en el descanso, le pedí que cesara con su comportamiento de protestas y que necesitaba que me hablara en castellano y me dice que estamos en Mallorca y Baleares y que es mi obligación hablar en catalán. Le doy la razón pero le explico que, por la falta de experiencia, solo tres meses, necesitaba que me hablara en castellano. Se ha sacado todo de contexto», lamenta Laura Santos.

La gran mayoría del fútbol balear lamenta lo sucedido y apuntan que estos incidentes ensucian la imagen del deporte. Es importante destacar que los protagonistas son niños de corta edad de la categoría alevín.