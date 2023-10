Ha arribat el dia. Avui horabaixa el poble de Manacor viurà un acte «que formarà part de la història del poble i de l’imaginari col·lectiu». Els actes de commemoració dels cinquanta anys de l’Escola Municipal de Mallorquí conclouen amb l’acte d’aquest dijous a les 19 hores a l’Auditori. «Recordeu que només hi ha lloc per a 800 persones», bromejà el batle de Manacor, Miquel Oliver, qui convida a tothom a la «festa» que ben segur «valdrà la pena».

-Què significa l’Escola Municipal de Mallorquí per a Manacor?

L’Escola és part de l’ADN manacorí. És una entitat que està consolidada al nostre poble, però també està en constant canvi i creixement. Té la capacitat de tenir una presència permanent però alhora silenciosa. Va fent feina sense fer renou però sense pausa enganxant cada vegada a més gent..

-Després d’aquests cinquanta anys, quins són els reptes que encara queden?

S’ha de continuar treballant per arribar a tots els col·lectius socials i d’edat. Està clar que és una entitat imprescindible i que si no hi fos l’hauríem d’inventar. Quan parlam d’Escola de Mallorquí parlam de la conservació de les nostres tradicions i cultura i hem de pensar i reflexionar com les volem fer perdurar. Com juguen els al·lots a l’escola? Hem d’arribar a ells perquè sigui de veritat llengua vehicular, que l’usin sempre en tots els àmbits. Els tallers de rap, per exemple, foren una de les propostes amb les quals encertarem de ple per arribar als més joves.

-L’Escola és ara més necessària que mai?

No volem utilitzar l’Escola com a punta de llança. És una entitat del poble per on han passat gent de dretes i d’esquerres i no mereix que la fem servir políticament. No és de ningú. Però crec que ella mateixa amb la força del poble es convertirà una vegada més en un front de batalla que es durà a terme al carrer i d’una manera o una altra l’Escola serà allà i es reinventarà com a fet sempre escoltat les necessitats de la gent i adaptant-se a les circumstàncies històriques.

-Què pot fer l’Ajuntament per donar suport a la tasca de l’Escola?

L’Ajuntament va darrere la gent que hi fa feina perquè són gent amb idees i amb ganes i nosaltres els donam suport perquè les duguin endavant. Per la nostra part, tractar l’ús de la nostra llengua amb total naturalitat i fer que sigui per tot sense crear batalla. A més de continuar creant xarxa entre totes les institucions i entitats que formen part de la cultura del nostre poble. La Institució Alcover, el Teatre, la mateixa Escola de Mallorquí, tot això forma una xarxa transversal que fa viure el català.

-Per acabar, perquè ha de venir tothom a l’acte d’avui?

Serà un espectacle per reivindicar amb orgull l’Escola i la manacorinitat, i servirà per envestir el futur que queda. A més, farem un mosaic col·lectiu que quedarà per sempre com a mostra de lluita i orgull col·lectiu de la nostra llengua i cultura.