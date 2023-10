El PP ha criticado que el Ajuntament d'Inca invierta casi trescientos mil euros del presupuesto municipal para renovar la pista de atletismo del polideportivo Mateu Cañellas, que hace un año quedó destrozada tras la celebración de un festival de Reggaeton durante 24 horas en el recinto.



El Ajuntament d’Inca anunció la semana pasada que ha adjudicado la renovación del pavimento de la pista de atletismo con un presupuesto de 286.603 euros, aunque los trabajos incluyen mejoras como la instalación de gradas y de nuevos palos para la práctica de rugby. El equipo de gobierno liderado por el alcalde, Virgilio Moreno, mostró su decepción por ocurrido hace un año y aseguró que el Ajuntament reclamaría daños y perjuicios a las organizadoras del Reggaeton Beach Festival celebrado en julio de 2022, y del concierto de Antònia Font, celebrado en el mismo polideportivo un mes antes.

El portavoz del grupo municipal del PP, Pedro Mas, señala que «dicen que han reclamado los daños a las aseguradoras y a las promotoras del Reggaeton Beach Festival y del concierto de Antònia Font, pero hace tres meses que pedimos ver el expediente y no nos lo han enseñado, no hay transparencia en todo este asunto».



Mas añade que «al final seguramente lo pagarán los ciudadanos de Inca, y alguien debería asumir la responsabilidad política; no es normal que el Ajuntament d'Inca alquilara el polideportivo por solo 2.700 euros para un evento que tenía un presupuesto superior al millón y medio de euros y que al final causó destrozos y perjuicios a los clubs y a los usuarios de la piscina municipal, que también tuvo que permanecer unos días cerrada por contaminación».

El PP afea al equipo de gobierno PSOE-Més que «haya tantas diferencias entre ambos eventos, ya que para el concierto de Antònia Font el Ajuntament d'Inca asumió la gestión de los permisos, el coste de la limpieza y las horas extras de la Policía Local».