Cinquanta anys no es compleixen cada dia. L'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor celebra aquest 2023 el seu mig segle. Per això, fa gairebé un any que juntament amb l'Ajuntament de Manacor, persones, associacions i entitats implicades en la cura i la promoció de la cultura i la llengua catalana s'han anat succeint actes i campanyes diverses per commemorar aquesta data assenyalada. Ara, el pròxim dijous, 19 d'octubre, conclouen les celebracions amb el que promet ser un espectacle poètic musical únic. Serà a les 19 hores a l'Auditori de Manacor i «tothom que estimi allò tan nostre hi està més que convidat».



L'Escola Municipal de Mallorquí és tota una senya d'identitat de Manacor. Es va fundar l'any 1973 i es va convertir en un dels primers centres educatius que, en plena dictadura, oferia cursos en llengua catalana. El treball de Gabriel Barceló i els seus col·laboradors foren l'empenta d'aquest projecte que ha sabut adaptar-se als canvis del pas del temps «seguint el batec del poble».



En els darrers anys el nombre d'alumnes que han passat pel centre ha anat creixent i ha arribat quasi a les mil persones en el curs 2022-2023. L'oferta és també cada vegada més ampla i a més de tots els nivells de català, s'ofereix ball de bot, música tradicional o també formacions d'història. Com a oferta completaria i puntual ofereixen també monogràfics i cursos específics.



És l'única escola municipal de català de Mallorca. En els seus cinquanta anys d'història ha passat per entrebancs, rècords i un bon grapat d'alts i baixos, però la seva essència, les ganes dels qui han passat per ella i la força de la cultura que promou han fet que sigui avui un referent més enllà de Manacor, si no també de la comarca.



Per això, aquest aniversari, és només el principi de molts més. L'Escola Municipal de Mallorquí és...