El Ajuntament ha retirado más de 300 kilos de basuras de las calas vírgenes del municipio en los meses de verano. La empresa de Servicios del Municipio de Manacor, SAM, en colaboración con el servicio de salvamento y socorrismo han sido los encargados de realizar las diferentes tareas de limpieza.

Hasta esta semana, se han retirado aproximadamente 300 kilogramos de residuos, entre los que destacan plásticos, cuerdas y madera.

La mayor parte de las calas vírgenes de Manacor forman parte de la Red Natura 2000, con una extensión de 585 hectáreas, que se encuentran reguladas por el Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa del Levante de Mallorca.

Desde el Ajuntament han querido arpovechar para recordar a los usuarios de estas playas «la importancia de no dejar residuos al medio natural, no salir de los caminos marcados y no alterar la flora y la fauna existentes».