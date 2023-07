Un grupo de vecinos empadronados en Pollença ha denunciado un conflicto que se produjo hace unos días en el aparcamiento de Formentor con la seguridad privada de la empresa que lo explota, pese a que la licencia de actividad le fue revocada por el Ajuntament hace unos meses.

Los vecinos aparcaron en el recinto que consideran de titularidad municipal -pese a que lo explota la empresa del hotel Formentor de modo privado - y a la hora de salir se plantaron en la barrera exhibiendo sus DNI y solicitando que el parquing es gratuito para los residentes en el municipio.

«Pero no nos abrieron la barrera, sino que nos retuvieron de forma injustificada y nos pidieron todo tipo de documentos, como un certificado de empadronamiento y los papeles que demostraran que el coche era nuestro, una exigencia absurda que no figura en ningún cartel en el recinto y que los guardias de seguridad no pudieron justificar», apunta José L. García. Ante esta situación, llamaron a la Policía Local, que levantó acta de lo sucedido. Después se levantó la barrera y los dejaron salir sin abonar la estancia. «Durante la campaña electoral se anunció que el aparcamiento -que es de titularidad municipal - sería gratuito para los vecinos, pero hemos comprobado que no es así», añaden.