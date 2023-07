Lola Olmo



Via Fora vuelve a tomar las calles del centro histórico de Alcúdia. Se trata de una serie de representaciones dramatizadas de la historia de la ciudad a partir del siglo XIV y hasta el siglo XX que, desde la pandemia, tuvieron que reinventarse para garantizar la seguridad de los asistentes, con un escenario fijo y el público sentado en las gradas.

Este año, Via Fora vuelve a las estrechas calles medievales que se esconden tras las murallas de Alcúdia, con cuatro funciones: los días 13 y 27 de julio, y 10 y 31 de agosto, todas a las 21 horas con punto de partida en la Porta des Moll.

El espectáculo vuelve cargado de novedades. Entre otras, un nuevo director, Joan M. Albinyana, nuevos intérpretes, personajes de ficción, efectos especiales y unas caracterizaciones fruto de la previa documentación histórica de vestuario. El gran despliegue técnico y humano realizado por el área de Cultura de Alcúdia cuenta con el apoyo de la Fundació Teatre Principal de Palma.

Título de ciudad

En 2022 Via Fora se centró en la Germania (1521-1523. Este año incorpora una nueva escena que hace referencia a la declaración de Alcúdia como ciudad, un título concedido por Felipe II el 18 de julio de 1523, precisamente gracias al apoyo de los alcudiencs a la nobleza en aquella contienda. Otras escenas evocan la construcción de las murallas, los privilegios otorgados tras la Germania y sus consecuencias, la fiebre amarilla y la llegada del turismo en los años ‘60.