El nuevo equipo de gobierno (PP-Independents per Son servera, Cala Millor, Cala Bona) deberá reactivar la solicitud de petición al Consell de la rebaja de protección del pont de’n Calet para su restauración. Una propuesta que fue impulsada por el anterior Consistorio pero que finalmente no se pudo ejecutar al no presentar las alegaciones necesarias a la modificación del catálogo de patrimonio en el plazo previsto.

En el mes de septiembre de 2022, a raíz de un accidente, este elemento identificativo del pueblo fue desmontado. El puente está catalogado y como tal no admite nuevos diseños que no sean el de conservación o de restauración. El alcalde de Son Servera, Jaume Servera, ha explicado a este periódico la importancia para el pueblo de restaurar este elemento patrimonial. Para poder llevar a cabo la reparación es necesario rebajar la protección en el catálogo. En pleno ya se había aprobado una modificación del documento y estuvo en periodo de exposición pública pero no se presentaron las alegaciones. Según Servera «se volverán a poner en marcha todos los trámites para que la reparación sea posible». Tras el accidente, el prestigioso arquitecto navarro Rafael Moneo propuso un arco inacabado en referencia a los arcos no terminados de la Església Nova. Una propuesta que levantó muchas expectativas pero que el Ajuntament tuvo que descartar de manera definitiva al estar prohibida en el catálogo de patrimonio. «Estamos de acuerdo en que se ha de recuperar este icono del pueblo tal y como estaba anteriormente», ha argumentado el alcalde. El pont de’n Calet se construyó en 1850 según el proyecto del acueducto de la font d’en Lisa. En 1967 se aprobó la primera reparación . La nueva regidora de Patrimoni será Neus Galmés que tendrá una dedicación del 50% y que también asumirá Cementeri. En el pleno extraordinario, la regidora del PSOE, Natalia Troya dijo que un 50% era demasiado para solo dos áreas. El alcalde replicó que «en Patrimoni tenemos temas tan importantes como el pont de’n Calet que se os pasó el plazo y no se presentaron las alegaciones y también está todo el tema de los yacimientos que van surgiendo».