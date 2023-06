No ha sido posible el acuerdo. Si no hay cambios de última hora, la candidata del PP, Mireia Ferrer será alcaldesa en minoría este sábado al ser la lista más votada. Los resultados de las elecciones dejaron un panorama muy complicado para llegar a acuerdos: cinco regidores para tres formaciones (PP, PSOE y Més) y 2 para el PI. Ferrer está asumiendo poco a poco la nueva situación con la alegría que le supondrá (si se cumplen los pronósticos) ser la primera alcaldesa de la historia. «No será fácil» ha asegurado. También ha dicho que «desde su partido se intentarán llegar a acuerdos con el PI para tener un gobierno más fuerte, aunque no tengan mayoría absoluta». El cambio llega tras varias legislaturas de gobierno socialista.

El PP se ha reunido en varias ocasiones con Més per Capdepera. En un primer momento ofreció al partido liderado por Núria Garcia cinco regidorías. Al no aceptar cedió un año y posteriormente ofreció compartir la Alcaldía. El entendimiento no ha sido posible y Més, después de valorar la situación, ha preferido quedarse en la oposición. Garcia ha explicado que «la oferta de dos años de Alcaldía ha llegado muy tarde. Ideológicamente sería un pacto en las antípodas por lo que necesitaríamos definir estrategias, sentarnos a hablar largo y tendido y no hay tiempo material. Sería demasiado acelerado. Hemos sopesado otros aspectos. Nosotros estaremos dispuestos a apoyar las cosas positivas para el pueblo». Un posible pacto de izquierdas (MES-PSOE) se descartó en el momento en que Més vetó al candidato, actual alcalde socialista en funciones, Rafel Fernández. Los ecosoberanistas estaban dispuestos a negociar con el PSOE pero no con Fernández. Por su parte el PSOE ha defendido públicamente a su candidato asegurando que no daría un paso atrás.