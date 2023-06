La dissidència com un moviment que trenca barreres i aconsegueix drets. Amb aquesta premisa l'àrea de Politiques Transversals que dirigeix Carme Gomila ha gestat el cicle 'Manacorinitats Dissidents', unes jornades que arriben a la segona edició com una reivindicació orgullosa dels drets del col·lectiu LGTBI. «Parlam de dissidència perque Manacor és un municipi compromès amb lluite de molts col·lectius, entre ells el col·lctiu LGTBI», explica la delegada d'Igualtat. El cicle comença dimarts 13 amb una xerrada sobre la Llei Trans que tant debat va generar en el seu moment i «que ara alguns partits volen un retrocès de tots els drets aconseguits», explica Gomila en referirse a l'anunci del PP estatal de la seva intenció de derogar la llei. Manacor analitzarà la nova norma amb l'advocada penalista i experta en Drets Humans, igualtat de gènere i discriminació Laia Serra i el vicepresident de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i +, Mané Fernández.

«El cicle inclou activitats tants culturals com de formació sempre amb un caire local, ja que bona part de les persones que hi participen son manacorines, pel que se'ls hi dona veu», afegeix Gomila a l'hora que destaca la participació dels col"lectius com Ben Amics, que han fet part d'aquest proyecte. Els actes son de caire ben divers. Si be aquest dimarts 13 hi haurà temps per a la reflexió el vessant més cultural i lúdic arriba dijous amb la projecció del curt documental Isleteñas, o bé el diumenge amb l'obra de teatre Anorgásmica Naranjo, de la ma de La Permanent. El punt i final a aquest cicle tendrà lloc al centre de cultura de Porto Cristo amb una taula rodona sota el títol Dissidències Km0. «Xerram de persones de Manacor, que ens explicaran les seves vivències i reptes de futur, mostrant també així el Manacor més inclusiu», afegeix la regidora. «La lluita per l'Orgull LGTBI és la lluita pels Drets Humans, que no pot excloure ningú. En un moment especialment crític pel que fa a la protecció dels drets igualitaris, a Manacor creim Fermament en el respecte, la igualtat, l'educació i la diversitat», sentencia.

Agenda:

Dimarts, 13 de juny.

19.00. La llei Trans i LGTBI estatal a debat. Amb Laia Serra i Mané Fernández. Pati de la Torre del Palau.

Dijuos, 15 de juny.

19.30. Projecció del curt documental Isleteñas. Multicines Manacor.

Diumenge, 18 de juny.

20.00. Teatre 'Anorgásmica Naranjo'. Conservatori Municipal de Manacor.

Dilluns, 26 de juny.

19.00. Taula rodona Dissidències Km0. Centre de cultura de Porto Cristo.