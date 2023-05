Oliver: «Como alcalde tengo que defender los intereses generales, no los particulares»

«Como alcalde debo defender los intereses generales, no los particulares». El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, explicó este miércoles los motivos por lo que se deniega la construcción de un acceso directo al tercer supermercado que Mercadona quiere abrir en la ciudad, justo al lado de la rotonda de Felanitx y la ronda del Port.

Oliver, que compareció junto al regidor de Policia Local, Joan Gaià, explicó que no se ha concedido el permiso para abrir un nuevo vial a la compañía porque «existen varios informes en contra, tanto de Policia como de Urbanisme». Oliver añadió que «la empresa no está de acuerdo con las resoluciones de las consultas técnicas y hace llegar un mensaje de queja al Ajuntament, por decirlo de una manera suave».

El informe en contra se basa en que «Trànsit ha determinado que un vial exclusivo desde la ronda del Port al supermercado no tiene justificación en base al interés general y mi obligación es defender el interés general frente al privado», repitió Oliver. El alcalde acabó diciendo que «el Ajuntament no puede satisfacer todas las peticiones de los negocios por un interés particular» y añadió que «no es casual esta insistencia por parte del supermercado a cuatro días de las elecciones».

Oliver reacciona así a la noticia que publicó este miércoles este periódico sobre que Mercadona está pendiente de la autorización de Movilidad para abrir el tercer supermercado proyectado hace años. La compañía ha propuesto, incluso, pagar la infraestructura viaria. El Ajuntament se opone a la propuesta por la densidad de tráfico de la zona. Desde Mercadona indicaron ayer que el nuevo carril daría acceso a toda la zona industrial, «no se trata de un vial exclusivo, pues iría desde Ronda del Port hasta la calle Monestir Santa Familia». La compañía defiende que así se descongestionaría la vía y se mejoraría la fluidez en todo el polígono.