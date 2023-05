Basura, aceras en mal estado, suciedad e incluso restos de escombros son «el paisaje» con el que vecinos de la urbanización de Cala Murada, en Manacor denuncian convivir día a día.

José Manuel Martín es uno de los vecinos de la zona y uno de los denunciantes de la situación. Lleva más de veinte años viviendo en la urbanización y afirma haber «comunicado al ayuntamiento la situación muchísimas veces», pese a ello, «pocas veces he tenido respuesta y la dejadez y falta de mantenimiento e inversiones que sufre la zona está llegando a un punto inaguantable», explica José Manuel.

Uno de los puntos que más preocupa a los vecinos es el torrente, «dentro del agua podemos encontrar de todo». Aunque reconocen que parte de la culpa es humana piden que haya más control para evitar situaciones indeseables.

Más allá de la suciedad, las aceras «también presentan un estado lamentable. Encontramos agujeros cada dos por tres». A ello, hay que añadir «la cimentación que se ha colocado en los troncos de los árboles. Las raíces hacen, como es evidente, moverse el cimiento lo que provoca este mal estado de las calles y aceras», cuenta José Manuel.

«Estamos abandonados. Aquí no hay votos y eso hace que no importemos». José Manuel afirma que esta situación «no es nueva» y solo pide «un poco de vigilancia».

Además se muestra preocupado puesto que «el mal cuidado de la vegetación de la zona puede convertirla en un polvorín de cara a la temporada de verano y las altas temperaturas», concluye.