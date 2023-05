A lo largo doce horas ininterrumpidas y con un derroche de decibelios, hasta 19 barcos están plantados ante la Colònia de Sant Jordi montando una macrofiesta que ha impedido el descanso de los vecinos. Los residentes han grabado videos donde puede escucharse la música, digna de una macrodiscoteca. Eso sí, no hay pista de baile sino frente a la costa. Los vecinos denuncian que la fiesta comenzó a las 17.00 horas del domingo y ha continuado con la música hasta las seis de la mañana.

A las diez de la mañana de este lunes los 19 barcos siguen atracados en las aguas de la Colònia, aunque sus ocupantes parece que han apagado la música para poder dormir. Los que no han podido pegar ojo, sin embargo, son los residentes en esta zona, que han mostrado su disgusto en las redes sociales.

Era l’únic que ens faltava: convertir els ports de Mallorca en discoteques. Així ha sonat tota la nit del diumenge al dilluns. (8 maig a les 5:15 am) #ColòniaSantJordi @AjSesSalines @PortsIB @guardiacivil @goib pic.twitter.com/0xSa7zMEDs — E Lliteres (@e_lliteres) May 8, 2023

Una vecina de la zona ha denunciado a este periódico que «esta fiesta tiene que estar organizada. No nos creemos que sea algo fortuito. Esto es una fiesta organizada para fomentar el turismo de borrachera en el mar y nos tememos que esto se repita».

Los vecinos han llamado a la Policía Local de ses Salines, pero ésta les ha dicho que no es de su competencia. Al ponerse en contacto con la Guardia Civil para denunciar este hecho, la Benemérita ha señalado a los denunciantes que no tienen competencias por ruido. Los residentes han manifestado su impotencia ante la impunidad de este tipo de actividades festivas en el mar. «Esto funcionará como negocio y se repetirá a lo largo del verano. Hemos tenido doce horas seguidas de discoteca en alta mar y ahora que viene el verano, esto se va a desbordar», señalaron los vecinos, que no han podido pegar ojo y han grabado la actividad de esta flota discotequera.