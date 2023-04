El retraso en el inicio de las obras del colegio de Caimari enciende a los padres

La Associació de Mares i Pares (AMIPA) del colegio ses Roques de Caimari vuelve a reclamar , una vez más, que se inicien las obras del esperado centro educativo. La presidenta de la AMIPA, Assumpció López, lamenta que hace más de 13 años que se reclama un colegio nuevo y tilda de «vergüenza» el retraso continuo.

Para mostrar su malestar, una representación de la AMIPA volvió a sacar las camisetas de Volem una escola nova ja! y acudieron al pleno municipal del pasado martes en el Ajuntament de Selva para pedir explicaciones. López recordó que «el 4 de abril enviamos una instancia al Ajuntament de Selva solicitando información sobre el estado del solar donde se tiene que ubicar el colegio, la dotación de servicios y el traslado del parque etnológico a otro espacio. No recibimos respuesta y decidimos ir al pleno».

López lamentó que, tras la sesión plenaria, «no obtuvimos ninguna respuesta clara» y criticó que tanto el Ajuntament como la Conselleria d’Educació «se pasen la pelota de un tejado a otro. Mientras tanto, ha pasado un nuevo curso escolar y seguimos sin colegio nuevo en Caimari».

El alcalde Joan Rotger contó este miércoles que «las reclamaciones se deberían dirigir a la Conselleria d’Educació porque el Ajuntament ha cumplido». Con estas palabras, Rotger dijo que «hemos trasladado el punto verde del solar donde se tiene que levantar el colegio, estamos en trámites de reubicar el parque etnológico a una nueva finca y se ha hecho la dotación de servicios del solar. Ahora falta que la Conselleria d’Educació licite las obras».

Desde Arrelam (en la oposición), Biel Morro, consideró que la dotación de servicios del solar «no está completa porque el terreno no dispone de electricidad» y dijo que «hace más de un año y medio que el poste de electricidad del solar está derribado».

Por su parte, desde la Conselleria d’Educació se mostraron sorprendidos por las declaraciones del alcalde e indicaron que «el proyecto está prácticamente acabado y las obras saldrán a licitación en las próximas semanas» aunque añadieron que «el Ajuntament aún no ha retirado todos los elementos que hay en el solar del colegio y si no lo hace, las obras no podrán empezar por su falta de diligencia».

Así, el alcalde añadió que el Ajuntament solicitará una reunión con el Ibisec con representantes de la AMIPA para conocer el estado del proyecto. Actualmente, los alumnos del colegio ses Roques van al colegio en el edificio de Es Convent de Caimari, un espacio que se debía destinar a las entidades del pueblo y la biblioteca y que se reconvertió en usos educativos para dar una solución a los alumnos.