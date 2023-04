El equipo de gobierno de sa Pobla (PI, IxSP, Més y PSIB-PSOE) presentará en las próximas horas un recurso contencioso administrativo contra el parque solar de 28.000 metros cuadrados proyectado a la entrada del municipio por Llubí. De esta forma, el gobierno municipal liderado por Llorenç Gelabert cumple el compromiso al que llegó con los vecinos afectados en la reunión que tuvo lugar el 12 de abril entre representantes del Consistorio pobler y la plataforma vecinal. La intención es que se retire la condición de utilidad pública al proyecto y así no pueda instalarse tan cerca del casco urbano.

El alcalde ha manifestado que «este recurso de urgencia que presentamos al Govern se materializa porque el Ajuntament de sa Pobla y yo como alcalde estaremos al lado de los vecinos en todo este proceso». El recurso «se puso en marcha una vez finalizada la reunión con los vecinos. El abogado de la plataforma, Josep Alonso, y el abogado municipal, Antoni Amengual, han trabajado codo a codo para presentar unas alegaciones con una firme base jurídica», relata Gelabert.



Las líneas maestras del recurso ponen de manifiesto «la proximidad del proyecto al casco urbano y las molestias que provocaría a los vecinos de la punta d’en Capó que residen a pocos metros», subraya el alcalde. También incluyen «la subida de temperaturas que sufrirá la zona si se llegan a instalar estas 4.500 placas».

Este extremo ha sido una de las principales reivindicaciones de la plataforma vecinal en contra del proyecto fotovoltaico. El portavoz Josep Bordes muestra la satisfacción de la entidad «porque finalmente el Ajuntament se haya decidido a presentar el contencioso, aunque hay que recordar que se ha logrado gracias a la presión vecinal que ha existido. Esta claro que nos hubiera gustado que se presentase mucho antes, pero es para estar contentos».

Desde la plataforma señalan que «no es una victoria ni la cancelación del proyecto, pero nos da tiempo de margen para acabar logrando que no se instale el parque fotovoltaico en la entrada de sa Pobla. No estamos en contra de la energía fotovoltaica, pero creemos que el emplazamiento no es para nada apropiado». Cabe recordar que el pleno del Ajuntament aprobó por unanimidad una declaración institucional en contra de este parque fotovoltaico, además de reclamar al Govern una moratoria de proyectos y una nueva zonificación.