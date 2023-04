El equipo de gobierno del Ajuntamet cambiará el reglamento que regula los ingresos máximos para optar a ayudas de los servicios sociales municipales. Unas ayudas a las que se podrá optar con unos ingresos de hasta 600 euros, mientas que hasta ahora el máximo estaba en 450 euros.

Esta propuesta surge después de que el equipo de gobierno haya aceptado una moción de Més per Llucmajor, quien a pesar de ello, consideran esta medida insuficiente, «parece que no saben el coste de vivir en nuestro municipio. Con 600 € en al mes no se puede vivir», explicó Miquel Serra, candidato de Més.

Así, Serra pide también que se lleve a cabo un estudio realista sobre el coste de vida en el municipio para «de esta manera poder saber exactamente qué prestaciones tenemos que dar a los más desfavorecidos», concluyó, Serra.