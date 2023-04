«Alegría y gratitud». Estas han sido las dos palabras con las que ha querido agradecer la distinción. Así lo ha expresado: «el refrán de que nadie es profeta en su tierra tiene excepciones. Es un premio de una colectividad que ha sido capaz de distinguir a una persona que marchó a los 20 años a estudiar fuera, que reconoce el esfuerzo, el saber, la autoexigencia y lo hace en vida y no a título póstumo». El pueblo de Sant Llorenç ha querido reconocer la trayectoria de uno de sus vecinos más ilustres: Antoni Riera Melis (1944), investigador e historiador local. Y lo ha hecho a lo grande, tal y como se merece su extenso currículum.

El Espai 36 ha acogido el acto de nombramiento de hijo ilustre de Riera, que ha estado arropado por el calor de su gente, de su pueblo natal. La sala se ha llenado para asistir al pleno extraordinario donde se ha llevado a cabo el otorgamiento de este título. El día 10 de enero de 2023 se aprobó el inicio del expediente por su contribución al campo de las letras, su dedicación al estudio, a la docencia, difusión cultural y académica y a la investigación científica entorno a la historia. La regidora de Cultura, Dolors Sánchez ha sido la instructora del expediente que ha versado los méritos del historiador. Este nombramiento servirá para darlo a conocer, sobretodo entre los más jóvenes, y para que sirva como un ejemplo a seguir.

El alcalde, Pep Jaume Umbert junto con el hijo ilustre, Antoni riera, en el acto de nombramiento en el Espai 36.

Es catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona, miembro de la Societat Catalana d’Estudis Històrics y miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Actualmente sigue con sus líneas de investigación impartiendo conferencias y cursos tanto en universidades españolas como extranjeras. Antoni Riera siempre ha dado respuesta a los encargos bibliográficos de las instituciones locales. Así prologó la historia de Sant Llorenç de Ramón Rosselló, coordinó junto con Josep Cortés e Isabel Moll el libro del centenario de la autonomía municipal. Participó en el libro sobre la torrentada y prologó y presentó el libro de Josep Cortés sobre Sant Llorenç. Desde su cátedra ha dirigido 18 tesis doctorales, 31 memorias de licenciatura y 11 trabajos de final de máster.

En su intervención ha agradecido el apoyo de mucha gente a lo largo de su carrera. «Esta distinción reafirma mi vinculación emocional con Sant Llorenç y me da fuerza». Ha hablado de que estamos en «un contexto oscuro, en una época de crisis social y política. Salimos de una pandemia con millones de muertos y que a mi casi me mata, hay cambio climático, guerra en Europa. Hay factores negativos pero no todo va tan mal cuando hay instituciones que conceden honores sin pedir nada a cambio. La generosidad no ha desaparecido».