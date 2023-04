Junts Avançam, coalición en la oposición municipal de Pollença, ha denunciado que el edificio de Can Mena, una casa en primera línea del Moll, ha sido ya demolido. Hace unos meses el partido había puesto este inmueble como ejemplo «de la nefasta política patrimonial del equipo de gobierno, que en primer lugar votó contra el catálogo municipal de Patrimonio en el pasado mandato y, en este, ha quitado cinco casa de primera línea (entre las que figura Can Mena), además de dar licencia de demolición», relata el portavoz Miquel Àngel March.

Por estas razones, desde Junts Avançam insta al Ajuntament «a la revisión de oficio de la licencia vigente, después de que ya solicitáramos la suspensión cautelar de la licencia de demolición, algo que el Consistorio no le hizo caso», insiste March.

Can Mena, junto a otros inmuebles como Can Ques, Can Tugores o Can Franc, «fueron considerados por el Consell en 2008 como dignos a ser protegidos y catalogados al por ser característicos del primer turismo». En la pasada legislatura «se incluyó esta y otras casas en el catálogo de Patrimonio, pero el actual equipo de gobierno las excluyó y esta circunstancia, además de otras deficiencias, motivó que el Consell no aprobase el Catàleg de Patrimoni de Pollença por estar mutilado. El Ajuntament, en lugar de arreglar las deficiencias, impugnó el acuerdo de Patrimoni para luego retirar el recurso. En 2022 dio la licencia de demolición, que ahora se ha consumado»