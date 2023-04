El Ajuntament de Pollença ha ordenado la paralización de los trabajos de demolición del mollet situado frente al número 63 del Passeig Anglada Camarassa del Port argumentando que los propietarios no disponen de licencia para realizar la operación que ordenó Demarcación de Costas.

Los mollets se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley de Costas y esta determina que «toda ocupación con obras e instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por el Estado. Cuando se pierde la concesión es obligatorio restaurar el estado original».

Según manifiestan desde el Ajuntament, «una intervención de esta envergadura en una zona sensible y protegida de la bahía, tanto por su importancia medioambiental como patrimonial, requiere los informes y expedientes pertinentes de otros organismo y una evaluación más profunda». También resalta que «la bahía de Pollença pertenece a la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) y forma parte de las zonas de especial conservación de la Xarxa Natura 2000».

El Consistorio solicitó el mes pasado la intervención urgente de Patrimoni del Consell para encontrar una alternativa a la demolición. La directora insular de Patrimoni, Kika Coll, manifestó que «los mollets no tienen entidad suficiente para ser considerados BIC y los ayuntamientos tienen una herramienta como el catálogo municipal de patrimonio para lograrlo, pero Pollença aún no lo ha aprobado».

Desde Junts Avançam, partido en la oposición, consideran «sorprendente que, cuando hubo la ocasión de aprobar provisionalmente el Catálogo de Patrimonio en enero de 2019, los partidos Tots, UMP y PP se opusieron porque incluía cinco casas de primera línea del Moll que no querían inscribir», según explica Miquel Àngel March. «Este catálogo que no se aprobó contenía también una serie de mollets y terrazas como elementos a proteger. Si estos partidos hubieran dado apoyo, ahora no estaríamos en esta situación».