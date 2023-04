El Govern, a través de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad ha anunciado una convocatoria de ayudas para los ayuntamientos que asciende a dos millones de euros. Esta ayuda pretende que los municipios inviertan en actividades lúdicas y formativas para menores con el fin de facilitar la conciliación laboral entre familias.

Todos los ayuntamientos recibirán de esta partida 7.500 euros fijos, que se incrementarán en función de la población menor de 16 años, del núcleo de población y de los centros educativos del municipio para que puedan dar respuesta a sus necesidades reales. Por ese mismo motivo, serán los mismos ayuntamientos quiénes gestionen esta ayuda.

Estos dos millones de euros forman parte del Plan Corresponsables del Gobierno de España y del Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de las Illes Balears 2021-2024.

«Estamos hablando de actividades de ocio y tiempo libre no formales, en horarios no escolares, épocas no lectivas y no entendidas como actividades extraescolares. Por ejemplo, creación de ludotecas, refuerzo educativo o dotación de material» ha matizado la consellera, Mercedes Garrido.