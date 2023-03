🏃‍♀️ Esportives, lliures, valentes i imparables‼️ Així són les dones d'Alcúdia que han protagonitzat aquest meravellós vídeo per concloure el 𝐌𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐚. 🎥 L'Ajuntament d'Alcúdia està orgullós de compartir aquesta peça audiovisual que reflecteix l'esperit de les nostres dones esportistes, demostrant que no hi ha límits ni barreres que no puguin superar. 🤾‍♀️ A través del seu esforç, dedicació i passió, les dones d'Alcúdia han aconseguit èxits en diferents disciplines esportives, i en aquest vídeo, ell | Youtube: Ajuntament d'Alcúdia