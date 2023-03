Aunque meses atrás se puso sobre la mesa del pleno, el Ajuntament de Felanitx sigue sin cerrar una ordenanza municipal con la que actuar ante la proliferación de excursiones y caravanas de vehículos a motor en zonas protegidas y caminos rurales. En verano de 2022, el consistorio aprobó una moción presentada por el Bloc per Felanitx para estudiar la fórmula para regular y limitar la circulación de esos vehículos por áreas, algunas de ellas de especial interés natural (ANEI), como Sant Salvador, Santueri o s’Algar, en Portocolom.

Con el paso de los meses, no se ha sacado adelante esa iniciativa que sí han adelantado recientemente otros municipios como Alcudia, lo que hace temer al portavoz del Bloc per Felanitx, Miquel Lluís Mestre «que buena parte o toda la presión de estas actividades se traslade a nuestro municipio, y seamos los afectados por no haberlas podido regular», dejando claro que será uno de los puntos a reflejar dentro de su programa electoral. «Necesitamos una ordenación en cuanto a espacios rústicos, que venga además acompañada por una regulación supramunicipal», remacó Mestre.

Por su parte, desde el Ajuntament de Felanitx se explicó que existe una línea de trabajo en coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil en esta materia, reconociendo que su desarrollo y posible aprobación ya será una tarea para la próxima legislatura. Dejan claro desde el equipo de gobierno que se debe buscar una fórmula para regular o limitar, según permita la ley, la circulación por estos caminos públicos rurales y algunos de esos espacios protegidos.